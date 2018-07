Chelsea empata com time da 3ª divisão e fará jogo extra O Chelsea precisou de um gol do atacante Fernando Torres nos minutos finais para evitar o vexame de ser eliminado por um time da terceira divisão na Copa da Inglaterra. Neste domingo, a equipe londrina apenas empatou com o Brentford por 2 a 2, fora de casa, após estar por duas vezes atrás no placar.