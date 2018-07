Chelsea empata e fica longe da briga pelo título

Com o tropeço, o Chelsea chegou aos 45 pontos, ainda na quinta colocação da tabela, mas cada vez mais distante do líder Manchester United, com 57. O Fulham soma 31, na 12.ª posição.

A partida desta segunda marcou a estreia do brasileiro David Luiz no time titular do Chelsea. O zagueiro, porém, quase manchou sua segunda partida - entrou no segundo tempo do jogo com o Liverpool - com um pênalti nos instantes finais do duelo. Ele fez falta em Dempsey, que desperdiçou a cobrança, ao parar nas mãos de Cech.

Nos 90 minutos anteriores, o Chelsea esteve no comando do jogo, marcado pela baixa qualidade e pelas poucas oportunidades de gol. O atacante Fernando Torres, que também fez sua estreia como titular, teve mais uma atuação discreta. O espanhol chegou a ter duas boas chances de gol, mas não conseguiu aproveitá-las.

O Chelsea volta a campo neste sábado para enfrentar o Everton, no jogo de volta da quarta fase da Copa da Inglaterra. Pelo Campeonato Inglês, o time de Londres só entrará em campo no dia 1.º de março para fazer o clássico com o Manchester United.