Chelsea empata fora e fica longe dos líderes do Inglês

Com o resultado, o Chelsea está com 32 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Inglês. Agora, a equipe terá que torcer no domingo contra o Manchester City, com 38 pontos, e o Manchester United, com 36 pontos, para não se afastar ainda mais da briga pelo título do Campeonato Inglês. Já o Wigan está com 13 pontos e em 18º lugar, na zona de rebaixamento.

Neste sábado, Chelsea e Wigan fizeram uma partida disputada, com várias oportunidades para os dois times. Os gols, porém, só saíram no segundo tempo. O Chelsea abriu o placar aos 13 minutos com Sturridge, que recebeu lançamento de Cole, invadiu a área e finalizou cruzado.

Em desvantagem, o Wigan pressionou o Chelsea e conseguiu arrancar o empate no final da partida, em um contra-ataque. Aos 43 minutos, Di Santo avançou em velocidade e passou para Rodallega, que finalizou. Cech espalmou, mas Gomez ficou com o rebote e empurrou a bola para as redes, definindo o empate por 1 a 1 entre Wigan e Chelsea.