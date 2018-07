Chelsea empata mais uma, e Arsenal lidera o Campeonato Inglês

O Chelsea voltou a tropeçar no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando em casa, o time londrino cedeu o empate, por 1 a 1, ao Everton nos minutos finais e perdeu a chance de reassumir a liderança da tabela. O Arsenal aproveitou o vacilo do rival, fez a lição de casa e alcançou a primeira colocação.

Com o tropeço, o Chelsea acumulou seu quarto jogo sem vitória e estacionou nos 30 pontos, um a menos que o Manchester United. O time de Alex Ferguson não entrou em campo porque o jogo contra o Blackpool foi adiado. O Arsenal, que bateu o Fulham por 2 a 1, chegou aos 32 pontos e assumiu a dianteira do campeonato.

Abatido pelos últimos resultados, o Chelsea saiu na frente neste sábado graças a uma falha da zaga adversária. Gary Neville errou recuo de bola e entregou nos pés do atacante Anelka, que só foi parado com falta dentro da área pelo goleiro do Everton. Drogba converteu a penalidade e deixou os anfitriões na frente.

Depois de marcar, o Chelsea passou a jogar recuado, nos contra-ataques, e sem assustar a defesa rival. O Everton iniciou a pressão e, nos minutos finais, arrancou o empate. Beckford escorou cruzamento na área e mandou para as redes aos 41 minutos do segundo tempo.

Também em Londres, o Arsenal bateu o Fulham com dois gols de Nasri, um em cada tempo. Kamara descontou para os visitantes. O Fulham ocupa a 17.ª colocação, com 15 pontos. Ainda neste sábado, o Manchester City venceu o Bolton por 1 a 0, com gol do argentino Tevez, e ocupa a quarta colocação, com 29 pontos.

Em casa, o Blackburn aplicou 3 a 0 no Wolverhampton, enquanto o Tottenham ficou no 1 a 1 com o Birmingham, fora de casa. Wigan Athletic e Stoke City empataram por 2 a 2.