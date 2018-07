Chelsea empresta atacante nigeriano Moses ao Stoke City

O Stoke City anunciou neste sábado a contratação do atacante Victor Moses. O clube explicou que o jogador nigeriano chega ao clube com um contrato de um ano por empréstimo, cedido pelo Chelsea. Assim, o time londrino volta a liberar o atacante para outro clube inglês.

Na última temporada, Moses, de 23 anos, foi negociado por empréstimo com o Liverpool. De volta ao Chelsea, agora o nigeriano foi emprestado ao Stoke exatamente no dia em que começou o Campeonato Inglês. "Certamente vai acrescentar opções ao nosso ataque", disse Tony Scholes, diretor executivo do Stoke.

Após passagens por Crystal Palace e Wigan, Moses chegou ao Chelsea em 2012, mas não conseguiu se firmar entre os titulares do clube. Mesmo assim, o atacante é figura constante na seleção nigeriana, tanto que foi convocado para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo deste ano, ambas disputadas no Brasil.

O Stoke abre a sua participação no Campeonato Inglês neste sábado, em casa, diante do Aston Villa. Já o Chelsea só jogará pela primeira rodada do torneio na próxima segunda-feira, como visitante, contra o Burnley.