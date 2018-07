Chelsea empresta brasileiro Lucas Piazon ao Vitesse, da Holanda

LONDRES - Ainda não será nesta temporada que o brasileiro Lucas Piazon terá uma chance de mostrar serviço com a camisa do Chelsea. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou que o atacante de 19 anos, revelado pelo São Paulo, vai jogar até julho do ano que vem na Holanda, defendendo as cores do Vitesse.

Comprado junto ao São Paulo quando ainda não tinha 18 anos e não podia sequer jogar no Campeonato Inglês, Piazon fez três jogos com a camisa do Chelsea na temporada passada. Quando começou a se destacar, foi emprestado para o Málaga, onde teve algumas chances, inclusive como titular.

De volta ao Chelsea, participou da pré-temporada com o elenco do técnico José Mourinho, mas agora vai emprestado para um clube com o qual os ingleses têm parceria. Também estão no Vitesse, quarto colocado do último Campeonato Holandês, o defensor local Patrick van Aanholt e o meia francês Gael Kakuta. Já o zagueiro checo Tomas Kalas, que esteve as duas últimas temporadas emprestados para o Vitesse, agora faz parte do elenco principal do Chelsea.