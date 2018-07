Chelsea empresta brasileiro Lucas Piazon, ex-São Paulo, ao Málaga

LONDRES - O técnico do Chelsea, Rafa Benítez, confirmou nesta terça-feira que o clube inglês emprestou o atacante Lucas Piazon ao Málaga, da Espanha, até o terminou desta temporada do futebol europeu. O jogador brasileiro, de apenas 18 anos, foi contratado em março de 2011 junto ao São Paulo e deverá ter mais chances de atuar na equipe espanhola, após disputar apenas três jogos oficiais pelo time inglês até aqui - dois pela Copa da Liga Inglesa e um pelo Campeonato Inglês.

Contratado no ano retrasado, Piazon só chegou ao Chelsea no início de 2012, quando completou 18 anos. Ele fará 19 anos na próximo domingo e na Espanha espera dar novos passos para confirmar a condição de promessa do futebol brasileiro, depois de ter defendido as seleções de base do Brasil e sido campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2011.

"Chegamos a um acordo com o Málaga, então Lucas irá para lá por empréstimo até o final desta temporada", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, depois de ter colocado Piazon em campo em um jogo do Inglês pela primeira vez no mês passado, na goleada por 8 a 0 sobre o Chelsea.

E, por não ter defendido a equipe inglesa nenhuma vez nesta edição da Liga dos Campeões, o brasileiro terá condições de atuar pelo Málaga nas oitavas de final da competição continental, na qual o clube espanhol enfrentará o Porto, de Portugal.