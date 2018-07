Chelsea empresta Fernando Torres ao Milan por dois anos

O Chelsea anunciou oficialmente nesta sexta-feira que emprestou Fernando Torres ao Milan por dois anos. O atacante espanhol, que estava na equipe inglesa desde 2011, se tornou o mais novo reforço do clube italiano e chega a Milão para suprir a ausência de Mario Balotelli, este contratado pelo Liverpool.

Por meio de comunicados idênticos divulgados em seus respectivos sites oficiais, Chelsea e Milan informam que a conclusão da transação agora está sujeita apenas à aprovação de Torres em exames médicos e ao acerto de questões contratuais a serem tratadas entre o atleta e o clube italiano.

Torres estava no Chelsea desde 2011, quando foi contratado junto ao Liverpool, e já no ano seguinte se sagrou campeão europeu pela equipe inglesa. Ele também ajudou o time a conquistar a Copa da Inglaterra em 2012 e a Liga Europa em 2013.

Com 45 gols marcados em 172 jogos pelo Chelsea, o espanhol não vinha atravessando boas fases nos últimos tempos e o primeiro sinal de que poderia ser negociado veio quando o clube anunciou a contratação de Diego Costa, atacante brasileiro naturalizado espanhol que veio do Atlético de Madrid.

E o descrédito atual de Torres com o técnico José Mourinho ficou ainda mais claro em seguida quando o Chelsea acertou o retorno do atacante Didier Drogba, goleador marfinense que está novamente no clube inglês após rápidas passagens pelo futebol da China e da Turquia.