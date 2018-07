Chelsea empresta lateral-esquerdo Ryan Bertrand ao Aston Villa

LONDRES - O técnico do Chelsea, José Mourinho, anunciou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Ryan Bertrand foi emprestado pelo clube londrino ao Aston Villa até o encerramento da temporada 2013/2014 do futebol europeu, sob a expectativa de atuar mais e adquirir experiência fora do time.

Bertrand, de 24 anos, quer jogar com mais regularidade após ser titular em apenas um jogo do atual Campeonato Inglês, já que Ashley e Cesar Azpilicueta possuem a preferência de Mourinho. "Ryan vai por empréstimo pelo resto da temporada. Sentimos e ele concorda totalmente que precisa jogar", disse o treinador português.

O Aston Villa, que está apenas em 11º lugar no Campeonato Inglês, será o sexto clube que Bertrand atua por empréstimo desde 2006, quando foi promovido ao time profissional do Chelsea. O jogador disputou 57 partidas pelo time londrino, sendo a mais importante delas em 2012, a decisão da Liga dos Campeões da Europa, em que o Chelsea foi campeão diante do Bayern de Munique.