Chelsea empresta meia alemão Marko Marin para a Fiorentina

Contratado pelo Chelsea em 2012, o meia Marko Marin passará mais uma temporada longe do futebol inglês. Afinal, nesta segunda-feira, o clube londrino anunciou o empréstimo do jogador alemão para a Fiorentina, da Itália, com contrato válido por um ano.

Na última temporada, Marin também não defendeu o Chelsea. Em 2013, o meia alemão foi cedido por empréstimo ao Sevilla e ajudou o clube a se classificar para um torneio continental, a Liga Europa ao terminar a última edição do Campeonato Espanhol na quinta colocação.

Marin fez parte do elenco da seleção alemã na Copa do Mundo de 2010, quando defendia o Werder Bremen, clube que o contratou em 2009, após iniciar a sua carreira no Borussia Mönchengladbach.

Em 2012, o meia se transferiu para o Chelsea, com um contrato por cinco temporadas, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Por isso, está sendo emprestado pelo segundo ano consecutivo, agora para atuar na futebol italiano pela Fiorentina.