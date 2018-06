Chelsea empresta meia Kenedy, ex-Fluminense, ao Newcastle

Novamente com dificuldades de encontrar um espaço no Chelsea, o brasileiro Kenedy voltou a ser emprestado pelo clube londrino. Desta vez, o ex-jogador do Fluminense vai defender o Newcastle, após passar pelo Watford, também com vínculo provisório, em 2016.

"Estou muito feliz com esta oportunidade no Newcastle. Eles abriram as portas para mim para eu poder mostrar meu potencial e vir jogar aqui", disse o brasileiro, ao ser anunciado pelo clube inglês.

O jogador, que atua como meia e também como lateral-esquerdo, celebrou ainda a oportunidade de trabalhar com o técnico Rafa Benítez, que já foi campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa. "O Newcastle é um clube tradicional e o Rafa Benítez é um treinador fantástico. Então foi fácil tomar esta decisão", afirmou Kenedy.

O brasileiro de 21 anos recebeu elogios por parte do seu novo técnico. "Kenedy é um jogador que estamos acompanhando desde o verão passado. O motivo de termos ficado interessados é que ele pode jogar em várias posições, como lateral, como meia e até como atacante. Ele poderá nos dar muitas opções", declarou.

De acordo com o próprio clube, Kenedy será o quarto brasileiro a defender o time. Antes dele, atuaram com a camisa do Newcastle: Mirandinha, Fumaça e Cláudio Caçapa. Mirandinha, por sinal, foi o primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês, no fim da década de 80.