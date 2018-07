Chelsea empresta volante Oriol Romeu ao Valencia

Romeu, de 21 anos, estava no Chelsea desde 2011, após ser contratado junto ao Barcelona, clube que o revelou. Na seleção da Espanha, o volante participou das edições de 2009 e 2011 do Mundial Sub-20 e também o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Londres.

Pelo clube inglês, ele disputou 33 partidas, sendo apenas nove na última temporada, todas elas antes de sofrer uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito no fim do ano passado.

Assim, Romeu perdeu espaço na equipe e agora foi liberado pelo técnico José Mourinho para atuar pelo Valencia por uma temporada. No clube espanhol, agora sob o comando de Miroslav Djukic, o volante vai participar da Liga Europa após o time terminar o último campeonato nacional na quinta colocação.