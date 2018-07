Chelsea empresta zagueiro senegalês ao Werder Bremen

O Werder Bremen não revelou os detalhes financeiros da transação. O clube ocupa apenas o antepenúltimo lugar no Campeonato Alemão, o que o levaria a disputar uma repescagem contra o terceiro melhor time da segunda divisão ao término do torneio.

Após a pausa de inverno, o Alemão será retomado neste fim de semana, com a disputa da 18ª rodada. E Djilobodji pode até fazer a sua estreia no próximo domingo, quando o Werder Bremen vai encarar o Schalke 04, fora de casa, ainda mais que a sua contratação foi realizada após o time perder o zagueiro congolês Assani Lukimya-Mulongoti para o Liaoning Whowin, da China.

Com passagens pela seleção de Senegal - fez parte do grupo que disputou a Copa Africana das Nações de 2015 -, Djilobodji chegou ao Chelsea no início da atual temporada, mas só disputou uma partida, pela Copa da Liga Inglesa.