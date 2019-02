Chelsea encara o Dínamo de Kiev nas oitavas da Liga Europa; Arsenal pega o Rennes

A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio das oitavas de final da Liga Europa e os clubes considerados favoritos deram sorte ao não se cruzarem nesta etapa da competição. Um dos confrontos de maior destaque é o do Chelsea contra o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, que já foi realizado em fase de grupos da Liga dos Campeões. Outro clube inglês, o Arsenal terá pela frente o Rennes, da França.

Maior vencedor da Liga Europa - seis títulos, contando também a Copa da Uefa (antigo nome da competição) -, o Sevilla jogará contra o Slavia Praga, da República Checa. Outros clubes espanhóis enfrentarão rivais da Rússia. O Valencia medirá forças contra o Krasnodar - que surpreendeu o Bayer Leverkusen na fase eliminatória - e o Villarreal terá pela frente o Zenit St.Petersburg.

O sorteio colocou para os clubes italianos rivais que podem ser indigestos nesta fase de oitavas de final. O Napoli enfrentará o Red Bull Salzburg, da Áustria, que foi semifinalista na última edição - perdeu para o Olympique de Marselha, da França. E a Internazionale jogará contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Por fim, o Benfica é o único representante de Portugal entre os 16 melhores da Liga Europa e disputará uma vaga nas quartas de final contra o Dínamo Zagreb, da Croácia. A rodada de ida será no dia 7 de março e a volta, uma semana depois. A grande decisão acontecerá em 29 de maio no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

Arsenal (ING) x Rennes (FRA)

Chelsea (ENG) x Dínamo de Kiev (UCR)

Eintracht Frankfurt (ALE) x Internazionale (ITA)

Dínamo Zagreb (CRO) x Benfica (POR)

Napoli (ITA) x Red Bull Salzburg (AUT)

Valencia (ESP) x Krasnodar (RUS)

Sevilla (ESP) x Slavia Praga (RCH)

Zenit St.Petersburg (RUS) x Villarreal (ESP)