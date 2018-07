Chelsea encerra jejum no Inglês e vence Bolton em casa

Apesar do Bolton ocupar a vice-lanterna do Campeonato Inglês, o Chelsea enfrentou dificuldades e só conseguiu definir a sua vitória no segundo tempo. A equipe abriu o placar do duelo aos 3 minutos, com o gol feito pelo brasileiro David Luiz. Em vantagem, o time ampliou o placar e garantiu o triunfo por 3 a 0 com os gols do marfinense Drogba, aos 16 minutos, e de Lampard, aos 34 minutos.

O Newcastle, que luta diretamente com o Chelsea pela quarta vaga inglesa na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, tropeçou neste sábado. Em casa, a equipe apenas empatou por 2 a 2 com o Wolverhampton, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

O resultado deixou o Newcastle com 43 pontos, em sexto lugar na competição. A equipe abriu 2 a 0 no começo do primeiro tempo do duelo, com gols de Cisse e Jonas Gutierrez, mas sofreu o empate com os gols de Doyle e Jarvis. Assim, o Newcastle está na sexta posição, com 43 pontos.

Também neste sábado, o West Bromwich Albion goleou, em casa, o Sunderland por 4 a 0. Fora de casa, o Fulham superou o Queens Park Rangers por 1 a 0. Já Wigan e Aston Villa empataram por 0 a 0.