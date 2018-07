Chelsea espera ter volta de Lampard no domingo

"Ele já está treinando com o time. Não tem mais nenhum problema e mostra confiança", disse o técnico do Chelsea, o italiano Carlo Ancelotti, que admite escalar Lampard no domingo. "Ele pode começar jogando, mas não deve aguentar os 90 minutos."

Mesmo sem contar com Lampard por tanto tempo, o Chelsea vem fazendo uma boa temporada. Tanto que, depois de 12 rodadas disputadas, lidera o Campeonato Inglês com 28 pontos, quatro a mais do que o Manchester United, que está em segundo lugar.