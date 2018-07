Chelsea está interessado em Paulinho, diz jornal

De acordo com o jornal inglês Daily Express, o Chelsea estaria disposto a tirar o volante Paulinho do Tottenham após a temporada europeia. Insatisfeito com a falta de espaço no elenco, o jogador, que disputou a Copa do Mundo pelo Brasil, já demonstrou interesse em uma mudança.

Apresentado em julho do ano passado, o ex-jogador do Corinthians custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) aos cofres do Tottenham. Ele teve bom início com a camisa do clube inglês, mas caiu de produção e terminou o seu primeiro ano em Londres no banco de reservas.

Com a chegada do treinador Mauricio Pocchettino ao clube, Paulinho perdeu ainda mais espaço e esteve presente em apenas uma partida no Campeonato Inglês. No dia 21 de setembro, entrou na derrota por 1 a 0 para o West Bromwich e atuou por 29 minutos.

O atleta já demonstrou publicamente sua insatisfação pela falta de minutos em campo e chegou a admitir que poderia aceitar uma troca de clube para voltar a jogar regularmente. Recentemente, foi aventada a possibilidade de sua volta ao Corinthians no fim do ano. Ainda segundo o Daily Express, Real Madrid e Juventus também estariam interessados na transferência do jogador.