Chelsea estende contrato do lateral Azpilicueta até 2022

O lateral espanhol Cesar Azpilicueta estendeu seu vínculo com o Chelsea nesta terça-feira. O jogador de 29 anos, uma das referências da defesa do time londrino, assinou contrato de quatro anos, até o ano de 2022.

Azpilicueta, que esteve com a seleção espanhola na Copa do Mundo da Rússia, já soma 298 partidas com a camisa do Chelsea, time que passou a defender em 2012. Ele defendeu o Osasuna, da Espanha, e o Olympique de Marselha, da França, antes de ser contratado pelo clube inglês.

"Estou feliz por estender o meu contrato com o Chelsea. Desde que cheguei aqui, sinto a alegria e a responsabilidade por jogar neste clube, no contato com os fãs. E toda vez que piso no gramado, eu tento fazer o meu melhor", declarou o jogador, que é capitão do time, nesta terça-feira.

Com a camisa do Chelsea, Azpilicueta já se sagrou campeão da Liga Europa, tem dois títulos do Campeonato Inglês, um da Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. "Espero que tenha muito mais para vir e que eu posso estar com o Chelsea na posição a que o time pertence."

Na atual temporada, o Chelsea ocupa a terceira colocação da tabela do Campeonato Inglês, com 31 pontos, a sete do líder Manchester City. O time disputa a Liga Europa porque não conseguiu entrar na Liga dos Campeões nesta temporada.