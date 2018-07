Chelsea faz 3 a 0 no Leicester em duelo dos últimos campeões do Inglês

Chelsea e Leicester City fizeram neste sábado o duelo dos últimos campeões do Campeonato Inglês. E o vencedor da temporada passada foi alvo fácil para a equipe de Londres, que venceu com facilidade, pelo placar de 3 a 0. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa marcou um dos da partida disputada no Stamford Bridge.

De luto, em razão da morte da mãe de Willian, o Chelsea deu poucas chances ao Leicester e teve claro domínio na partida. Tanto que abriu o placar logo aos sete minutos, com Diego Costa completando cruzamento rasteiro da direita. Ele homenageou o meia brasileiro, desfalque na partida, em sua comemoração.

Antes de chegar ao segundo gol, o Chelsea bateu na trave duas vezes. Em ambos os lances teve David Luiz como protagonista. No primeiro, ele quase marcou em cobrança de falta. No segundo, teve a sorte de acertar o pé da trave ao desviar finalização do Leicester. Por pouco não marcou contra.

O segundo gol do Chelsea veio aos 32, após bate-rebate entre a defesa do Leicester e o ataque do Chelsea. A bola sobrou para Hazard, que entrou na área, driblou o goleiro e mandou para as redes.

No segundo tempo, o Leicester pouco ameaçou o gol dos anfitriões. Só levou perigo em investida pela esquerda que acabou em falta dentro da área. O árbitro mandou o lance seguir.

Do outro lado, o goleiro Kasper Schmeichel precisou trabalhar para evitar uma goleada. Teve atuação decisiva, mas não evitou o terceiro do Chelsea, aos 34 minutos da etapa final, com Moses, que já havia desperdiçado duas boas oportunidades.

O triunfo levou o Chelsea aos 16 pontos e à quinta colocação da tabela do Inglês. Já o atual campeão é apenas o 13º, com oito pontos.