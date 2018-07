Chelsea faz 7 a 0 no Stoke e reassume ponta do Inglês

O Chelsea reassumiu a liderança do Campeonato Inglês ao golear o Stoke City por 7 a 0, neste domingo, em partida válida pela 36ª rodada. Com o triunfo, a equipe chegou aos 80 pontos e superou o Manchester United, que tem 79 e havia assumido a ponta no sábado, ao superar o Tottenham.

Na penúltima rodada, os dois candidatos ao título do Campeonato Inglês vão entrar em campo fora de casa. O Chelsea terá o duelo mais complicado, já que vai enfrentar o Liverpool. O Manchester United vai encarar o Sunderland.

A partida deste domingo marcou o retorno do lateral-esquerdo Ashley Cole, recuperado de uma fratura no tornozelo esquerdo, aos gramados e foi completamente dominada pelo Chelsea, que contou com atuações inspiradas dos marfinenses Didier Drogba e Salamon Kalou diante de um adversário que perdeu o capitão Faye e o goleiro Sorensen por lesões no primeiro tempo. Assim, a equipe londrina não teve dificuldades para golear o Stoke City.

O primeiro gol do Chelsea saiu aos 23 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Kalou, de cabeça, após cruzamento de Drogba. Aos 31, Drogba passou para Lampard, que finalizou. Sorensen espalmou e Kalou, de carrinho, completou para as redes, fazendo o seu segundo gol na partida. Aos 43, Lampard converteu cobrança de pênalti, sofrida por Kalou, que foi derrubado por Huth.

Apesar da larga vantagem, o Chelsea não diminuiu o ritmo na etapa final. Aos 23 minutos, Lampard lançou Kalou, que finalizou para defesa de Begovic. O marfinense, porém, pegou o rebote e chutou novamente, fazendo o seu terceiro gol no jogo. O quinto gol do líder do Campeonato Inglês foi marcado por Lampard, que completou cruzamento aos 36 minutos.

O sexto gol do Chelsea saiu aos 41 minutos. Drogba lançou Sturridge, que driblou o goleiro Begovic e tocou para as redes. E o último gol do time londrino foi de Malouda, que concluiu cruzamento de Joe Cole, definindo o massacre do Chelsea sobre o Stoke City por 7 a 0.