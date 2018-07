Chelsea faz feio e perde do Aston Villa em casa

A classificação do Campeonato Inglês aponta o Manchester City já campeão do primeiro turno mesmo antes de entrar em campo por esta 19.ª rodada, o que só fará no domingo, contra o Sunderland, fora de casa. Apesar da derrota, o Manchester United é o segundo, por enquanto com os mesmos 45 pontos do líder. Em terceiro está o Tottenham, com 39 pontos, mas um jogo a menos. O Arsenal ganhou uma posição e é o quarto, com 36, deixando para trás o Chelsea, que tem os mesmos 34 pontos que o Liverpool, o sexto.

Em Stamford Bridge, o Chelsea até saiu na frente. Ramires fez jogada pelo meio e tocou para Drogba, que foi derrubado na área. Pênalti que o próprio marfinense bateu e converteu, aos 23 minutos. Mal deu tempo de comemorar e Ireland aproveitou rebote de chute de N''Zogbia na trave para empatar.

Buscando a vitória, o Chelsea atacava e abria espaço para o contra-ataque. E foi assim que, aos 37 do segundo tempo, o Aston Villa virou. Petrov bateu no canto esquerdo de Cech para marcar. Para desespero dos londrinos, ainda deu tempo de mais um. Lampard errou um passe no campo de defesa e deu a bola de presente para Ireland. O jogador, melhor do jogo, tocou para Bent, livre, empurrar para o gol.

Também em Londres, mas no Emirates Stadium, o artilheiro Van Persie fez seu 35.º gol no Campeonato Inglês no ano (contando também o primeiro semestre) ao receber passe de Arshavin. O gol deu a vitória ao Arsenal sobre o QPR. Outro londrino, o Tottenham foi ao País de Gales, saiu na frente do Swansea com um gol de Rafael Van der Vaart, mas permitiu o empate de Sinclair, a seis minutos do fim do jogo.

Melhor dentre os pequenos, o Stoke perdeu a chance de diminuir a distância para o segundo pelotão ao empatar em casa com o Wigan, por 2 a 2. Assim, ficou com 26 pontos, contra 30 do Newcastle. Novo lanterna, o Bolton ficou no 1 a 1 com o Wolverhampton e chegou a 13 pontos, contra 14 do Blackburn. Outro empate por 1 a 1 envolveu Norwich e Fulham.