Chelsea faz três em 23 minutos e massacra o Stoke City no Campeonato Inglês

O Chelsea precisou de apenas 23 minutos neste sábado para garantir a vitória. Em duelo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês, disputado no estádio Stamford Bridge, em Londres, a equipe contou com o início avassalador para massacrar o Stoke City por 5 a 0.

E o excelente resultado fez a equipe assumir provisoriamente a vice-liderança da competição. Está com 45 pontos, 13 atrás do Manchester City, que encara o Crystal Palace neste domingo, e dois na frente do Manchester United, que ainda neste sábado desafia o Southampton, em casa. Já o Stoke City segue com 20, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Com Willian entre os titulares, o Chelsea definiu o duelo logo nos primeiros minutos. Aos dois, o zagueiro alemão Rüdiger abriu o placar de cabeça. Sete minutos depois, em bom chute no ângulo, o volante Drinkwater ampliou. E, aos 22, aproveitando jogada do meia-atacante brasileiro, o espanhol Pedro fez o terceiro.

Estava tão tranquilo que o Chelsea pôde desacelerar totalmente após o bom início. Mas, ainda assim, mesmo em ritmo lento, chegou ao quarto já no segundo tempo, quando Willian converteu cobrança de pênalti sofrido por ele próprio. E chegou ao quinto com Zappacosta, já nos minutos finais.

LIVERPOOL

Quem também confirmou o favoritismo em casa foi o Liverpool, mas com muitas dificuldades. Depois de sair perdendo para o Leicester City, a equipe reagiu e venceu por 2 a 1, com dois gols do atacante egípcio Mohamed Salah. Subiu, assim, para 41 pontos, na quarta colocação, enquanto que o adversário permaneceu com 27, em oitavo.

Para somar os três pontos, contudo, o Liverpool precisou superar o início surpreendente do Leicester City. Logo aos dois minutos, após Matip sair jogando errado, o centroavante Vardy recebeu de Mahrez e abriu o placar.

O Liverpool, então, desperdiçou chances sucessivas no primeiro tempo. E, aos sete minutos da etapa final, finalmente empatou após Salah receber passe de calcanhar de Mané e bater com precisão. O egípcio voltaria a brilhar aos 31, após outro passe de letra, agora de Milner. E, depois de driblar o marcador e chutar no canto, decretou a virada.

Ainda neste sábado, fora de casa, o Everton foi derrotado pelo Bournemouth por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Swansea City sobre o Watford. Já os demais jogos – Newcastle x Brighton e Huddersfield Town x Burnley – terminaram em 0 a 0.