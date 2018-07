Chelsea fecha novo acordo de patrocínio de camisa com empresa japonesa

Os detalhes financeiros não foram revelados, mas, segundo reportagens, o acordo tem o valor de 40 milhões de libras (177,8 milhões de reais) por ano.

A fabricante de pneus vai estampar seu nome na parte da frente da camisa do Chelsea por cinco anos, a partir da próxima temporada. O acordo representa o fim da parceria de 10 anos do time londrino com a Samsung Electronics.

"Acreditamos que a Yokohama terá um papel-chave em nos ajudar na expansão global nos mercados internacionais, como os Estados Unidos, onde eles operam com sucesso há muitos anos", disse o presidente-executivo do time, Bruce Buck, em comunicado.

Na atual temporada, o Chelsea permanece em busca de títulos em três frentes.

O time tem cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês; vai enfrentar o Tottenham Hotspur na final da Copa da Liga, no domingo, em Wembley; e, no mês que vem, recebe o Paris St. Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após empate de 1 x 1 no jogo de ida.