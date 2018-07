Chelsea empata e mantém campanha ruim fora de casa

Se havia um bom jogo para o Chelsea tentar recuperar a moral no Campeonato Inglês, era contra o "freguês" Tottenham. O confronto diante do rival londrino é considerado um clássico, mas desde que o Chelsea "enriqueceu", o Tottenham só ganhou uma de 13 partidas. Mas a equipe de José Mourinho não soube aproveitar a oportunidade e ficou no 0 a 0 em White Hart Lane, neste domingo.

O resultado, garantido pela boa atuação dos dois goleiros - Lloris e Begovic - é ruim para as duas equipes. O Tottenham sonhava em entrar no G4, mas segue em quinto lugar, agora com 25 pontos, contra 26 do Arsenal, que ainda joga na rodada.

Já o Chelsea segue na metade de baixo da tabela, com 15 pontos, no 14.º lugar, apenas cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. Após 14 rodadas, a equipe ainda não conseguiu ganhar duas partidas seguidas no Inglês. Fora de casa, somou apenas cinco pontos em 21 possíveis.

Em má fase, Diego Costa foi barrado pela primeira vez na temporada e parece não ter gostado. Após aquecer no segundo tempo, não foi escolhido para entrar em campo e, de volta ao banco de reservas, tacou o colete em direção do técnico - um estava de costas para o outro.

Mourinho só mexeu na equipe nos acréscimos, tentando manter o padrão de jogo com Fàbregas, Willian, Matic, Hazard e Oscar no meio-campo. Apesar da escalação de gala, o time segue mal.