Chelsea fica no empate em casa com Schalke pela Liga dos Campeões

Embalado pela campanha perfeita no começo do Campeonato Inglês, o Chelsea esperava uma boa vitória na estreia na Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, em Londres. Mas, mesmo jogando em Stamford Bridge e saindo na frente no placar, ficou no empate de 1 a 1 com o Schalke.

Apesar de ter marcado sete gols nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o recém-contratado Diego Costa foi deixado no banco nesta quarta-feira. Preterido pelo técnico José Mourinho, ele entrou no lugar de Drogba apenas no segundo tempo e pouco pôde fazer pelo Chelsea.

Enquanto Diego Costa foi reserva, os brasileiros Filipe Luís, Ramires e Willian começaram jogando - Oscar entrou apenas no segundo tempo. E o Chelsea abriu o placar logo aos 11 minutos, quando Hazard deu um belo passe para Fábregas, que, já dentro da área, só tocou na saída do goleiro.

Mesmo jogando em Londres, o Schalke foi buscar o empate nesta quarta-feira. Num belo contra-ataque aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante holandês Huntelaar chutou forte na entrada da área e fez o gol da equipe alemã, frustrando a torcida do Chelsea que lotou novamente o estádio.