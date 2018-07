Chelsea ganha do Benfica por 1 a 0 em Lisboa e fica em vantagem

LISBOA - O Chelsea conseguiu abrir uma boa vantagem no confronto com o Benfica pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo jogando no Estádio da Luz, nesta terça-feira, em Lisboa, o time inglês ganhou do adversário português por 1 a 0 e agora joga pelo empate na partida de volta para avançar na competição.

Vivendo uma boa fase, desde que o auxiliar técnico Roberto di Matteo assumiu o comando no lugar do demitido André Villas Boas, o Chelsea já era favorito no confronto com o Benfica. Agora, além da vantagem, ainda vai decidir em casa, na quarta-feira da semana que vem, no Estádio Stamford Bridge, em Londres.

Mesmo diante da pressão da torcida portuguesa do Benfica, o Chelsea soube controlar o jogo desta terça-feira. Contando com dois jogadores brasileiros, o zagueiro David Luiz e o volante Ramires, o time inglês teve uma boa postura defensiva e ainda conseguiu explorar bem as chances que criou durante a partida.

Os melhores lances do jogo aconteceram no segundo tempo. Aos 15 minutos, por exemplo, o meia espanhol Juan Mata acertou a trave e quase marcou para o Chelsea. O Benfica não teve a mesma sorte aos 30, quando o atacante espanhol Fernando Torres fez boa jogada e cruzou para o marfinense Kalou marcar o gol da vitória.