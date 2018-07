Chelsea ganha e conta com tropeço do City para se isolar na ponta

O Chelsea voltou a ser o líder isolado do Campeonato Inglês neste sábado. A equipe de José Mourinho superou um sufoco inicial diante do Newcastle para vencer por 2 a 0, em casa, com gols de Oscar e Diego Costa, e ainda contou com o tropeço do Manchester City, que ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do Everton, em Liverpool. Fernandinho marcou para os visitantes.

O resultado levou o Chelsea a 49 pontos, na liderança, dois à frente do City. Na próxima rodada, sábado que vem, os londrinos pegam o Swansea fora de casa. No dia seguinte, o time de Manchester recebe o Arsenal. Já Newcastle e Everton estão no meio da tabela, em décimo e 12.º, respectivamente.

Apesar da vitória, quem começou melhor neste sábado no Stamford Bridge foi o Newcastle. Cech precisou salvar o Chelsea em finalizações de Gouffran e Cabella. Quando o goleiro nada pôde fazer, foi a trave que impediu a abertura do placar. Aos 36 minutos, Sissoko aproveitou contra-ataque e acertou o poste.

Quando era pressionado, o Chelsea abriu o placar em jogada esperta de Willian, aos 42 minutos. Ele bateu escanteio rapidamente para Ivanovic, que chegou cruzando rasteiro para Oscar tocar para a rede.

No segundo tempo, o Newcastle voltou disposto a reagir, mas o segundo gol do Chelsea jogou um balde de água fria nos visitantes. Aos 13 minutos, Oscar recebeu lançamento e deu lindo toque de letra para Diego Costa, que cortou a marcação e finalizou. A partir daí, os donos da casa se fecharam e deram poucas chances para o adversário reagir.

Já em Liverpool, o City teve ainda mais dificuldade diante do Everton. Depois de um primeiro tempo morno, os visitantes até saíram na frente aos 29 minutos. David Silva recebeu dentro da área, deu belo corte no zagueiro e bateu. A bola tocou em outro defensor e sobrou para Fernandinho desviar de cabeça.

Mas a alegria do City durou pouco e somente quatro minutos depois o Everton chegou ao empate. Após cobrança de falta da esquerda, Naismith aproveitou falha de Joe Hart, que saiu muito mal do gol, para cabecear para a rede.

OUTROS RESULTADOS

Entre os outros jogos já encerrados deste sábado pelo Inglês, destaque para o West Ham, sétimo colocado, que ficou no empate por 1 a 1 com o Swansea, nono, fora de casa. Andy Carroll abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas na etapa final Noble marcou contra e selou a igualdade.

O lanterna Leicester City derrotou o Aston Villa por 1 a 0, em casa, e respirou um pouco na tabela. Assim como o Burnley, que fez 2 a 1 no Queens Park Rangers, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o adversário para a degola. Já o West Bromwich recebeu o Hull City e triunfou por 1 a 0.