Chelsea ganha e continua invicto no Campeonato Inglês

O Chelsea fez neste sábado mais uma vítima no Campeonato Inglês. Ainda invicto na disputa, ganhou em casa do West Bromwich, por 2 a 0, e manteve a liderança folgada. Em 12 rodadas, tem agora 10 vitórias e dois empates, somando 32 pontos, com sete de vantagem sobre o segundo colocado Southampton.

O jogo deste sábado em Stamford Bridge teve um espectador especial. Técnico da seleção brasileira, Dunga foi ao estádio em Londres para acompanhar a vitória sobre o West Bromwich, depois de ter feito uma visita ao treino do Chelsea no dia anterior, quando conversou com o treinado português José Mourinho.

Sob os olhares de Dunga, o Chelsea entrou em campo com dois jogadores brasileiros, os meias Willian e Oscar, ambos titulares da seleção - o volante Ramires entrou no segundo tempo. E construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com os gols do espanhol naturalizado Diego Costa e do belga Hazard.

Foi o 11º gol de Diego Costa em 10 jogos disputados no Campeonato Inglês, deixando-o apenas um atrás do argentino Agüero, que lidera a artilharia. O jogador do Manchester City não marcou neste sábado, mas sua equipe também venceu, ao conseguir a virada em casa sobre o Swansea, por 2 a 1.

Wilfried Bony abriu o placar para o Swansea neste sábado, mas Jovetic e Yaya Toure garantiram a virada do Manchester City. Com essa vitória, o atual campeão inglês chegou aos 24 pontos e manteve a terceira posição, pressionando o vice-líder Southampton, que tem 25 e joga apenas na segunda-feira.