Chelsea ganha fora e abre sete pontos na liderança do Inglês

O Chelsea deu mais importante passo rumo ao título nacional desta temporada ao vencer o Aston Villa por 2 a 1, em Birmingham, neste sábado. Para completar, a equipe de Londres contou com um tropeço do Manchester City, que não passou de um empate por 1 a 1 com o Hull City, em casa. Assim, o time comandando por José Mourinho abriu sete pontos de vantagem na ponta do Campeonato Inglês.

O triunfo obtido fora de casa levou o Chelsea aos 56 pontos, contra 49 do City, que também poderá ver o Manchester United, quarto colocado, com 43, se aproximar um pouco mais na tabela em caso de vitória sobre o West Ham, fora de casa, neste domingo. O Aston Villa, por sua vez, segue próximo da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 22 pontos.

Para disparar ainda mais na ponta, o Chelsea começou o jogo deste sábado com tudo e abriu o placar já aos sete minutos do primeiro tempo, em uma jogada que teve participação de dois brasileiros. Após disparar pela direita, Oscar tocou para trás para Willian, que rolou no meio para o belga Hazard entrar batendo de primeira.

Na etapa final, o Aston Villa buscou o empate no segundo minuto após Jores Okore receber cruzamento da direita no segundo pau e tocar de cabeça para as redes. Aos 20 minutos, porém, Ivanovic acabou decidindo o jogo com um golaço. Depois de invadir a grande área pela esquerda e chegou a ser travado no primeiro tempo, Azpilicueta aproveitou a sobra após vacilo de um defensor e cruzou para o lateral sérvio bater de primeira, cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

O jogo em Birmingham também marcou a estreia do atacante colombiano Cuadrado pelo Chelsea. Ele entrou na equipe a dez minutos do fim da partida, substituindo Willian, e assim teve pouco tempo para mostrar serviço após ter sido contratado junto à Fiorentina.

CITY

Já o Manchester City só conseguiu se salvar de uma derrota aos olhos dos seus torcedores graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Antes disso, o Hull City abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em um lance extremamente confuso. Após um bate-rebate na entrada da área, a zaga tentou afastar, mas a bola acertou Gaston Ramírez e voltou em direção ao gol, tocou no pé da trave esquerda do goleiro e sobrou limpa nos pés de Meyler, que só precisou empurrar para as redes.

E, aos 47 minutos do segundo tempo, o City achou o empate com um golaço de falta, cobrada com perfeição por Milner. Pelo lado direito, bem próximo à grande área, ele bateu com força e precisão no canto esquerdo baixo do goleiro adversário. O gol foi um castigo para o Hull, que assim fechará o dia na 17ª posição, com 20 pontos, mesma pontuação do Burnley, time que encabeça a zona de rebaixamento.

OUTROS JOGOS

Outros três jogos encerrados há pouco nesta 24ª rodada tiveram os seguintes resultados: Leicester City 0 x 1 Crystal Palace, Queens Park Rangers 0 x 1 Southampton e Swansea 1 x 1 Sunderland. Com o triunfo fora de casa, garantindo com um gol de Sadio Mané no minuto final do segundo tempo, o surpreendente Southampton assumiu provisoriamente a terceira posição, com 45 pontos, dois à frente do Manchester United, que poderá recuperar o terceiro posto neste domingo.

Derrotados, Queens Park Rangers e Leicester amargam respectivamente a penúltima e última posições da tabela, com 19 e 17 pontos. Já o Crystal Palace pulou para a 13ª posição, com 26 pontos, logo à frente do Sunderland, 14º, com 24. O Swansea, por sua vez, é o nono, com 34.