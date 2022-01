Chelsea goleia Chesterfield com gol de Lukaku e avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea não teve trabalho para avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. Neste sábado, em Stanford Bridge, Thomas Tuchel apostou em seus reservas e viu a equipe golear por 5 a 1 o Chesterfield, da quinta divisão. Lukaku iniciou a partida e deixou sua marca. Destaque para as estreias dos jovens goleiro Bettinelli e o ala Hall.

Com compromisso importante em visita ao Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, quarta-feira, Tuchel não teve dúvidas em dar descanso para seus titulares. Alguns nem foram relacionados para a reserva.

Mesmo com um time bastante mexido, o Chelsea não teve trabalho e definiu a classificação com somente 45 minutos. O time de Londres foi para o intervalo com 4 a 0 no placar, gols de Timo Werner logo aos 6 minutos, Hudson-Odoi, aos 18, Lukaku, aos 20, e Christensen, aos 39.

Apesar de não ter balançado as redes, o jovem Hall, de 17 anos, se destacou pela ofensividade em campo, por vezes aparecendo como um meia. O garoto arrancou aplausos em alguns lances e mostrou ser uma boa opção para o futuro.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo caiu um pouco, mas ainda deu tempo para mais um gol do Chelsea, com Ziyech, de pênalti. O momento de maior emoção, contudo, foi o gol de honra de Asante. O jogador do Chesterfield comemorou bastante, assim como seus companheiros e até o treinador. A torcida do Chelsea aplaudiu de pé.

