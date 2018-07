Chelsea goleia em segundo amistoso na Ásia

Frank Lampard abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com um chute de fora da área, mas o time dirigido Andre Villas-Boas parecia sentir o forte calor e atuava em ritmo lento. Energizado pela realização de oito substituições, incluindo a entrada do atacante marfinense Didier Drogba, o Chelsea conseguiu transformar a vitória em goleada no segundo tempo, com gols de Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic e Florent Malouda.

O Chelsea iniciou a sua excursão pelo continente asiático com uma vitória sobre o combinado Malaysia XI por 1 a 0 na última quinta-feira. Agora, o time londrino segue para Hong Kong, onde vai enfrentar na quarta-feira o Kitchee.