Chelsea goleia o Brentford com gol 199o de Lampard

Os gols de Juan Mata, Oscar, Lampard e do capitão John Terry, todos no segundo tempo, colocaram o time azul na quinta rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra, na qual duelará com o Middlesbrough, da segunda divisão, no próximo dia 27 de fevereiro.

O meio-campista inglês Lampard, cujo futuro no Chelsea permanece incerto já que o contrato expira ao fim da temporada, finalizou com um simples voleio aos 26 minutos do segundo tempo para se aproximar do recorde de Bobby Tambling no Chelsea, que tem 202 gols no clube.

O gol entusiasmou os torcedores, que aproveitaram o momento para cantar "renove o contrato dele (Lampard)" para o bilionário proprietário do clube Roman Abramovich, que, sentado nas tribunas, respondeu com um sorriso seco.

Para o treinador interino Rafael Benítez, "o time jogou bem e Frank Lampard foi às redes, o que é bom para ele e para nós".

A exemplo do primeiro duelo entre as equipes, quando o Chelsea esteve atrás no placar por duas vezes e conseguiu o empate por 2 x 2, desta vez, no Stamford Bridge, a equipe da casa também teve um primeiro tempo sem brilho.

O primeiro gol, de Juan Mata, só aconteceu aos 9 minutos da segunda etapa, depois que o goleiro Petr Cech fez um longo lançamento, Demba Ba escorou e o espanhol Mata arrematou com um pé esquerdo a uma distância de 20 metros.

Oscar fez o segundo 14 minutos mais tarde, depois de completar de letra o cruzamento de Ivanovic da direita, e Lampard rapidamente marcou o terceiro após cruzamento de Mata. Terry cabeceou após lançamento preciso de Oscar para dar números finais ao placar, aos 36 minutos da etapa final.

"O primeiro tempo foi muito difícil, eles se defenderam muito bem. Mas, uma vez que marcamos o primeiro gol, o segundo e o terceiro vieram naturalmente", disse Terry à ITV. O zagueiro retornou ao time depois de uma ausência por dois jogos, com lesão no joelho.

Terry ainda disse que o relato de um jornal inglês dando conta de que ele e o treinador Benítez teriam se desentendido nos vestiários era uma "completa mentira".

"Existem muitas histórias hoje em dia nos jornais, mas isso foi apenas jornalismo preguiçoso", disse o zagueiro, em referência à reportagem do diário The Sun cujo título era "War (Guerra)".