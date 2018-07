Chelsea goleia o Maribor por 6 a 0 e encaminha a vaga

O Chelsea não tomou conhecimento do Maribor nesta terça-feira e goleou a equipe da Eslovênia, pela terceira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. Em dia especial para a torcida londrina, que viu o ídolo Didier Drogba voltar a marcar pelo clube, o time inglês venceu por 6 a 0 no Stamford Bridge, encaminhando a classificação para as oitavas de final.

O resultado levou o Chelsea a sete pontos, na liderança na chave. A equipe ainda contou com a vitória do Schalke 04 sobre o Sporting na Alemanha, por 4 a 3, também nesta terça-feira, que deixou os alemães com cinco pontos e os portugueses com apenas um, na lanterna. O Maribor tem dois.

No dia 5 de novembro, as quatro equipes voltam a campo. O Chelsea duela com o Maribor, desta vez na Eslovênia, e pode selar sua classificação com uma vitória. Em Portugal, o Sporting recebe o Schalke precisando de uma vitória para se manter vivo na briga pela classificação.

Apesar do resultado, a primeira chegada em Stamford Bridge foi do Maribor, aos cinco minutos, com Bohar, que cabeceou por cima. Aos 11, Remy desperdiçou boa chance, mas aos 12 o francês marcou. Terry roubou no meio de campo e lançou o atacante, que dominou, cortou para o meio e bateu no canto, sem chance para o goleiro. Ele sentiu um problema muscular na hora da finalização e precisou ser substituído por Drogba.

No minuto seguinte, Ibraimi tentou o tiro de longe, Cech estava mal posicionado, mas conseguiu espalmar, mesmo que com dificuldade. Mas aos 21 o Chelsea marcou o segundo. Willian invadiu a área pela esquerda e cruzou para o meio. Mertelj, com o braço esticado, tocou a mão na bola. Na cobrança, o ídolo Didier Drogba deslocou o goleiro e marcou seu primeiro gol neste retorno ao Chelsea.

O jogo virou um confronto de ataque contra defesa e aos 29 saiu o terceiro. Após cobrança de escanteio do Maribor, Hazard puxou contra-ataque e tocou para Fàbregas, que bateu cruzado. O zagueiro John Terry apareceu como surpresa dentro da área e tocou para a rede, em posição duvidosa.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro e Hazard perdeu ótima chance logo de cara, após linda tabela com Drogba. Aos nove, o belga quase desperdiçou novamente, mas contou com a sorte para que o quarto saísse. Filipe Luis fez linda jogada pela esquerda e cruzou, mas Hazard deixou a bola passar. O próprio meia, no entanto, recuperou e tentou o cruzamento, a bola desviou em Viler e entrou.

A pressão seguiu, com bons momentos de Oscar e Hazard, mas quem teve a grande chance de marcar foi o Maribor. Aos 19 minutos, Matic atropelou e cometeu pênalti em Ibraimi. O próprio atacante bateu e acertou a trave. No minuto seguinte, novamente Hazard apareceu bem, mas desta vez Handanovic bloqueou.

Willian, em lindo chute de fora, ainda acertou o travessão. Aos 31, Ivanovic invadiu a área pela direita e foi atropelado. Mais um pênalti, desta vez batido por Hazard, novamente deslocando o goleiro, para marcar o quinto. Nos acréscimos, o belga reapareceu para marcar lindo gol e selar a goleada.