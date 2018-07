Chelsea goleia o Nordsjaelland, mas acaba eliminado da Copa dos Campeões

LONDRES - Antes de encarar a disputa do Mundial, a partir da semana que vem, no Japão, o Chelsea sofreu nesta quarta-feira uma grande decepção. Atual campeão, o time inglês foi eliminado precocemente da Copa dos Campeões da Europa, ao terminar em terceiro lugar no Grupo E, atrás de Juventus e Shakhtar Donetsk. Nem a goleada sobre o Nordsjaelland, por 6 a 1, em Londres, foi suficiente para lhe dar uma vaga nas oitavas de final do torneio

.

Agora, o Chelsea faz apenas mais um jogo no sábado, quando visita o Sunderland pelo Campeonato Inglês, antes de embarcar para o Japão. Em crise, o campeão europeu estreia no Mundial na quinta-feira, diante de um adversário indefinido, na cidade japonesa de Yokohama. Mas ainda é o favorito para fazer uma eventual final contra o Corinthians, que começa sua participação na quarta, também contra um time que será conhecido apenas no domingo.

O Chelsea vai ao Mundial vivendo uma crise, agravada pela eliminação desta quarta-feira. O campeão europeu entrou na última rodada do Grupo E precisando de um milagre para avançar às oitavas de final. Até que fez sua parte, ao golear o Nordsjaelland. Mas a Juventus derrotou o já classificado Shakhtar Donetsk por 1 a 0, na Ucrânia, e garantiu a segunda vaga da chave. Como consolo, o time inglês vai agora para a Liga Europa.

O único alento para a torcida do Chelsea foi que o time conseguiu nesta quarta-feira a sua primeira vitória sob o comando do técnico espanhol Rafa Benitez, que foi contratado há duas semanas para substituir o demitido italiano Roberto di Matteo. Até então, tinham sido três jogos disputados, todos pelo Campeonato Inglês, com dois empates sem gols, contra Manchester City e Fulham, e uma derrota por 3 a 1 para o West Ham.

Apesar do placar elástico no Estádio Stamford Bridge, o Chelsea levou um susto no começo do jogo desta quarta-feira, quando Stokholm perdeu pênalti para o time dinamarquês. Do outro lado, os donos da casa precisaram de dois pênaltis para fazer um gol, já que o belga Hazard errou a cobrança aos 35 minutos e o brasileiro David Luiz não desperdiçou a nova penalidade aos 38. Ainda no primeiro tempo, Fernando Torres ampliou para 2 a 0.

No começo do segundo tempo, o Nordsjaelland diminuiu com John. Mas o Chelsea não se assustou e conseguiu chegar à goleada sem dificuldades, com gols de Cahill, Fernando Torres, Juan Mata e Oscar. A goleada, no entanto, de nada adiantou. Afinal, a Juventus também fez sua parte nesta quarta-feira e, mesmo fora de casa, derrotou o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, graças ao gol contra de Kucher aos 11 minutos da etapa final.

Os resultados da rodada deixaram a Juventus na primeira colocação do Grupo E, com 12 pontos, enquanto o Shakhtar Donetsk terminou com 10 e avançou em segundo lugar. O Chelsea conseguiu os mesmos 10 pontos, mas ficou na terceira posição por levar desvantagem no confronto direto com o time ucraniano. Assim, passou o vexame de ser eliminado ainda na fase de grupos, o que não acontecia com o campeão desde o Liverpool na temporada 1978/79.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47min - Acaba o jogo! Apesar da goleada, o Chelsea está eliminado da Copa dos Campeões.

45min - Torres recebe na cara do goleiro, mas tenta por cobertura e manda nas mãos do goleiro.

44min - David Luiz recebe cartão amarelo.

40min - Fernando Torres cruza de letra para Moses, que domina e arrisca de calcanhar, mas Hansen faz boa defesa. Quase um golaço!

39min - David Luiz arrisca cobrança colocada, mas a bola passa por cima do gol.

39min - Hazard faz ótima jogada, costura a defesa e acaba sofrendo falta na entrada da área.

35min - Torres recebe na área, faz o pivô e serve Oscar, o brasileiro bate colocado, mas o goleiro faz ótima defesa.

33min - Fernando Torres tenta jogada individual, se enrosca com o zagueiro e pede pênalti, mas o juiz manda o jogo seguir.

27min - Última alteração no Chelsea: sai Mata, entra Paulo Ferreira.

25min - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA!! Mata lança Oscar, o brasileiro sai na cara do gol e bate no canto para ampliar o marcador.

21min - Chelsea domina o time dinamarquês e não encontra problemas para criar jogadas ofensivas.

18min - Alteração do Chelsea: sai Ramires, entra Oscar.

18min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA!! Após triangulação do ataque londrino, Mata bate, Hansen defende, e no rebote o espanhol marca!

15min - Alteração no Nordsjaelland: sai Soren Christensen, entra Henrik Kildentoft.

15min - O Chelsea diminui o ritmo e deixa o Nordsjelland tocar a bola.

11min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA!! Após ótima tabela entre Torres e Hazard, o belga vai até a linha de fundo, cruza e o atacante espanhol marca mais uma vez!

10min - Na outra partida do grupo, a Juventus abre o placar contra o Shaktar. Com esse resultado, o Chelsea está eliminado da Copa dos Campeões.

10min - Mata tenta cobrança de escanteio ensaiada, mas a zaga afasta o perigo.

5min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA!! Após cobrança de falta, Cahill sobe mais alto que todo mundo e aumenta o placar para o time londrino.

1min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO NORDSJAELLAND!! John recebe em profundidade, e bate na saída de Peter Cech!

0min - Começa a etapa final! Com o resultado, o Chelsea depende de uma derrota da Juventus para avançar na competição!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Precisando da vitória, o Chelsea começou pressionando desde o primeiro minuto. Hanses, goleiro do Nordsjaelland, fez ótimas defesas e salvou a equipe. A grande curiosidade veio nos minutos finais, quando o juiz marcou três pênaltis, por três toques de mão em menos 10 minutos. No primeiro, Peter Cech defendeu. No segundo foi a vez de Hansen defender para o Nordsjelland. Já no terceiro, David Luiz não desperdiçou e colocou os ingleses na frente. Já aos 45min, Moses achou Torres, que dividiu com o goleiro e ampliou para o Chelsea. Apesar do bom resultado, a vitória ainda não classifica a equipe. A Juventus, que empata com o Shaktar, precisa perder para que os Blues avancem na Copa dos Campeões.

49min - Acaba o primeiro tempo!

45min - GOOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA!! Após belo lançamento de Moses, Torres invade a área, ganha do goleiro e manda para o fundo do gol.

43min - Chelsea mantém a posse de bola e troca passes no campo ofensivo.

38min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA! O zagueiro brasileiro bate colocado, no alto, no canto esquerdo do goleiro!

38min - Dessa vez é David Luiz que assume a responsabilidade da cobrança.

37min - Mata arrisca de fora da área, a bola pega na mão do defensor e o juiz marca outro pênalti!!

36min - Christiansen recebe o primeiro amarelo do jogo.

34min - Como em um replay, Hazard bate fraco e Hansen também defende! São dois pênaltis perdidos em menos de 5 minutos!

33min - Cahill cabeceia e a bola pega na mão do zagueiro! Pênalti para o Chelsea!!

31min - PETER CECH DEFENDE!! Atacante bate no canto esquerdo e o goleiro faz ótima defesa!

30min - Após bela tabela do ataque dinamarquês, a bola pega na mão de Cahill e o juiz marca pênalti!

26min - Moses faz ótima jogada pela esquerda, cruza e o zagueiro, ao tentar cortar, quase marca contra, a bola pega no travessão.

24min - Chelsea troca passes em volta da área do adversário, mas não consegue penetrar na retranca dinamarquesa.

20min - Aos poucos, o Nordsjaellland começa a tocar a bola e esboça jogadas ofensivas.

15min - Só dá Chelsea! A equipe da casa pressiona e os dinamarqueses não conseguem passar do meio de campo.

14min - Agora é Moses quem arrisca na jogada individual, o atacante chega na linha de fundo, cruza, mas Fernando Torres fura.

12min - Hazard faz ótima jogada pela esquerda, mas o cruzamento pega na zaga e sai pela linha de fundo.

10min - Na cobrança de escanteio, David Luiz bate e Hansen defende.

9min - Torres rouba a bola do zagueiro e tenta um chute cruzado, mas o goleiro salva novamente!

7min - Após cruzamento da esquerda, Moses pega de primeira e Hansen faz ótima defesa, salvando o time dinamarquês.

6min - O camisa 21 do Nordsjaellland cai no gramado e é retirado de maca. O treinador já prepara sua primeira substituição.

4min - Este é o 100.º jogo de Ashley Cole pela Copa dos Campeões da Europa.

3min - Ramires sai jogando errado e a bola fica com o Nordsjaellland.

1min - Chelsea começa pressionando a equipe dinamarquesa no começo da primeira etapa.

0min - Começa a partida na Inglaterra!

ESCALAÇÕES

CHELSEA: Cech; Ivanovic, David Luiz, Cahill e Cole; Romeu, Ramires, Hazard e Mata; Victor Moses e Fernando Torres. Técnico: Rafa Benítez.

NORDSJELLAND: Jesper Hansen; Patrick Mtiliga, Michael Parkhurst, Mark Gundelach e Ivan Runje; Enoch Adu, Nicolai Stokholm, Kasper Lorentzen e Mario Ticinovic; Anders Christiansen e Joshua John. Técnico: Kasper Hjulmand.