Chelsea goleia o Nordsjaelland, mas é eliminado na Copa dos Campeões

LONDRES - Antes de encarar a disputa do Mundial, a partir da semana que vem, no Japão, o Chelsea sofreu nesta quarta-feira uma grande decepção. Atual campeão, o time inglês foi eliminado precocemente da Copa dos Campeões da Europa, ao terminar em terceiro lugar no Grupo E, atrás de Juventus e Shakhtar Donetsk. Nem a goleada sobre o Nordsjaelland, por 6 a 1, em Londres, foi suficiente para lhe dar uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Agora, o Chelsea faz apenas mais um jogo no sábado, quando visita o Sunderland pelo Campeonato Inglês, antes de embarcar para o Japão. Em crise, o campeão europeu estreia no Mundial na quinta-feira, diante de um adversário indefinido, na cidade japonesa de Yokohama. Mas ainda é o favorito para fazer uma eventual final contra o Corinthians, que começa sua participação na quarta, também contra um time que será conhecido apenas no domingo.

O Chelsea vai ao Mundial vivendo uma crise, agravada pela eliminação desta quarta-feira. O campeão europeu entrou na última rodada do Grupo E precisando de um milagre para avançar às oitavas de final. Até que fez sua parte, ao golear o Nordsjaelland. Mas a Juventus derrotou o já classificado Shakhtar Donetsk por 1 a 0, na Ucrânia, e garantiu a segunda vaga da chave. Como consolo, o time inglês vai agora para a Liga Europa.

O único alento para a torcida do Chelsea foi que o time conseguiu nesta quarta-feira a sua primeira vitória sob o comando do técnico espanhol Rafa Benitez, que foi contratado há duas semanas para substituir o demitido italiano Roberto di Matteo. Até então, tinham sido três jogos disputados, todos pelo Campeonato Inglês, com dois empates sem gols, contra Manchester City e Fulham, e uma derrota por 3 a 1 para o West Ham.

Apesar do placar elástico no Estádio Stamford Bridge, o Chelsea levou um susto no começo do jogo desta quarta-feira, quando Stokholm perdeu pênalti para o time dinamarquês. Do outro lado, os donos da casa precisaram de dois pênaltis para fazer um gol, já que o belga Hazard errou a cobrança aos 35 minutos e o brasileiro David Luiz não desperdiçou a nova penalidade aos 38. Ainda no primeiro tempo, Fernando Torres ampliou para 2 a 0.

No começo do segundo tempo, o Nordsjaelland diminuiu com John. Mas o Chelsea não se assustou e conseguiu chegar à goleada sem dificuldades, com gols de Cahill, Fernando Torres, Juan Mata e Oscar. A goleada, no entanto, de nada adiantou. Afinal, a Juventus também fez sua parte nesta quarta-feira e, mesmo fora de casa, derrotou o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, graças ao gol contra de Kucher aos 11 minutos da etapa final.

Os resultados da rodada deixaram a Juventus na primeira colocação do Grupo E, com 12 pontos, enquanto o Shakhtar Donetsk terminou com 10 e avançou em segundo lugar. O Chelsea conseguiu os mesmos 10 pontos, mas ficou na terceira posição por levar desvantagem no confronto direto com o time ucraniano. Assim, passou o vexame de ser eliminado ainda na fase de grupos, o que não acontecia com o campeão desde o Liverpool na temporada 1978/79.