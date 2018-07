Chelsea goleia o Swansea com quatro gols brasileiros

Bastaram 36 minutos para que o Chelsea garantisse uma goleada sobre o Swansea City, neste sábado, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, foi esse o tempo necessário para que Oscar e Diego Costa marcassem dois gols cada um e encaminhassem a vitória por 5 a 0, completada por Schürrle. Liverpool e Manchester United também comemoram resultados positivos na rodada.

No terceiro gol, a zaga tentou um recuo para o goleiro, Diego Costa interceptou e bateu na saída do polonês. Dois minutos depois, aos 36, o atacante serviu de garçom e rolou para trás. Oscar chegou batendo e fez o quarto. Já no fim do segundo tempo, Schürrle marcou livre na área após jogada individual de Ivanovic.

No País de Gales, Oscar abriu o placar a 1 minuto, depois de carregar a bola pelo meio, ver-se sem marcação, e arriscar chute rasteiro. Diego Costa, naturalizado espanhol, fez o segundo aos 20, após passe inteligente de Fàbregas, que deixou seu colega de seleção na cara do goleiro Fabianski.

Com os dois gols que marcou neste sábado, Diego Costa chegou a 17 no Inglês, no topo da artilharia. O Chelsea lidera o campeonato, agora com 52 pontos. O Manchester City tem 47, em segundo, e joga no domingo, em casa, contra o Arsenal.

OUTROS JOGOS

Em Londres, o Manchester United se recuperou e encerrou uma série de três jogos sem vitória ao ganhar do vice-lanterna Queens Park Rangers por 2 a 0. Fellaini saiu do banco de reservas, entrou no intervalo e abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo. No lance, recebeu passe de Valencia, dominou na área e chutou de bico. Depois, nos acréscimos, o garoto James Wilson, de 19 anos, fez o segundo.

O Liverpool foi outro grande que ganhou fora de casa. Em Birmingham, fez 2 a 0 no Aston Villa, com gols de Borini (de voadora) e Lambert (em um chute cruzado). O atacante da seleção inglesa só tinha um gol no Inglês, enquanto seu colega de ataque italiano ainda não havia marcado no torneio.

Em casa, o Tottenham contou com um gol do dinamarquês Eriksen, aos 43 minutos do segundo tempo, para ganhar do Sunderland por 2 a 1. Vertonghen, para o time londrino, e Larsson, para os visitantes, fizeram os outros gols do jogo. Paulinho só entrou no fim da partida.

Com esses resultados, o Manchester United é o terceiro, com 40 pontos, enquanto espera o Southampton (39) visitar o Newcastle. O Tottenham foi a 37 e passou o Arsenal (36), assumindo o quinto lugar. O Liverpool, com 35, também ganhou uma posição, do West Ham (33, pega o Hull City no domingo) e é o sétimo.