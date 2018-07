Chelsea joga mal, mas Fàbregas marca no fim e garante vitória

Cada vez mais perto do título inglês, o Chelsea voltou a jogar mal neste domingo, mas, como vem sendo recorrente, conquistou a vitória mesmo sem convencer a torcida. Jogando fora de casa, o time do técnico José Mourinho contou com um gol suado de Cesc Fàbregas aos 42 minutos do segundo tempo para superar o Queens Park Rangers por um modesto 1 a 0.

O gol surgiu em uma bela tabela de Hazard com Oscar pela esquerda. O belga cruzou rasteiro para trás e Fàbregas bateu no canto, no primeiro chute a gol da equipe em toda a partida. Apesar da liderança, o Chelsea foi ofuscado pelo QPR, que teve as melhores chances durante o jogo. O goleiro Thibaut Courtois foi o principal jogador da equipe.

As dificuldades do Chelsea se deveram principalmente à ausência de Diego Costa, artilheiro do Inglês, com 19 gols. Machucado, ele não entrou em campo. Já os brasileiros Ramires e Willian foram titulares. Na segunda etapa, Ramires deu lugar a Oscar.

O suado triunfo manteve a vantagem do Chelsea na tabela. Tendo ainda sete jogos pela frente antes do fim da competição, a equipe londrina segue com sete pontos de frente sobre o Arsenal: 73 contra 66. Fora da briga pelo título, o Manchester United aparece em terceiro, com 62 pontos.