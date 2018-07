Chelsea jogará torneio em Hong Kong na pré-temporada

De acordo com o executivo-chefe do clube inglês, Ron Gourlay, o técnico Carlo Ancelotti "ficou feliz com a força dos adversários nesta fase de preparação e disse que um torneio contendo três equipes do Campeonato Inglês será do mais alto nível".

A competição amistosa é disputada a cada dois anos desde 2003, quando o próprio Chelsea sagrou-se campeão. De acordo com a Premier League, este é o único torneio ligado à própria entidade que acontece fora da Inglaterra. Os jogos serão realizados nos dias 27 e 30 de julho de 2011.