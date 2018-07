Chelsea leva susto, mas elimina time da quarta divisão da Inglaterra

Com Oscar e Filipe Luis no time titular, o Chelsea teve muito trabalho para eliminar o pequeno Shrewsbury Town, da quarta divisão, e avançar às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com reservas, nesta terça, o time do técnico José Mourinho precisou de um gol contra para conseguir a vitória, por 2 a 1.

Hoje reserva da equipe, Drogba abriu o placar para o Chelsea, aos 3 minutos do segundo tempo. Numa bobeada de Obi Mikel, que tentou dominar bola na pequena área defensiva, Mangan aproveitou e empatou, aos 32.

Para não correr riscos, Mourinho colocou Willian e Matic em campo. No primeiro lance do qual participou, o meia brasileiro apareceu pelo lado esquerdo e cruzou. Ao tentar o corte, o zagueiro Grandison cabeceou e marcou contra.

LIVERPOOL VIRA

Por muito pouco o Liverpool não deu vexame em casa. Afinal, perdia do Swansea City até os 41 minutos do segundo tempo, num gol de Emnes, mas conseguiu a virada por 2 a 1. Balotelli fez aos 41 e Lovren virou aos 49.

No lance decisivo, Philippe Coutinho foi derrubado por Federico Fernandez, que recebeu o cartão vermelho. O brasileiro mesmo cobrou a falta, levantando bola na área, o goleiro Tremmel saiu muito mal do gol, atropelou um zagueiro, e deixou Lovren livre para mandar para o gol vazio.

Também nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da Liga, em confronto de times da terceira divisão, o surpreendente Milton Keynes Dons, que eliminou o Manchester United, deu adeus à competição. Em casa, vencia o Sheffield United até os 41 minutos do segundo tempo, levando a virada por 2 a 1, em situação parecida com a do Liverpool.

Em péssima fase, lutando contra o rebaixamento à terceira divisão, o tradicional Fulham, de Londres, foi goleado por 5 a 2 pelo Derby County, o líder da Segundona. Outro time desta divisão que avançou foi o Bournemouth, que, em casa, ganhou de 2 a 1 do West Bromwich, time da elite.