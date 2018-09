Chelsea mantém 100% no Campeonato Inglês; Manchester City e Arsenal vencem

A goleada por 4 a 1 aplicada pelo Chelsea sobre o Cardiff City, em casa, neste sábado, garantiu ao time do técnico italiano Maurizio Sarri a manutenção do aproveitamento de 100% no Campeonato Inglês. O destaque foi o belga Eden Hazard, que marcou três gols na partida.

Apesar da goleada, quem abriu o placar foi o Cardiff, com o zagueiro marfinense Sol Bamba, aos 15 minutos do primeiro tempo. Só que Hazard, duas vezes na etapa inicial e uma na segunda, e Willian, já aos 37 do segundo tempo, garantiram a vitória do Chelsea.

Também neste sábado, o Manchester City dominou o Fulham e venceu por 3 a 0, em casa, com gols de Leroy Sané, David Silva e Raheem Sterling, todos no primeiro tempo. Já o Arsenal visitou e venceu o Newcastle por 2 a 1, graças aos tentos de Granit Xhaka e Mesut Özil - Ciaran Clark descontou nos acréscimos.

Em outras duas partidas pela quinta rodada, o Bournemouth bateu o Leicester City por 4 a 2, em casa, e o Crystal Palace derrotou o Huddersfield por 1 a 0, como visitante.

Além do Chelsea, só o Liverpool venceu as cinco primeiras partidas no torneio, enquanto o Watford, que ainda neste sábado vai enfrentar o Manchester United, tem quatro triunfos em quatro jogos. O Manchester City está invicto, mas empatou uma vez nessa reta inicial, por isso tem 13 pontos, enquanto o Arsenal tem nove.

O Chelsea vai enfrentar o PAOK nesta quinta-feira, pela Liga Europa, fora de casa, e depois vai visitar o West Ham, no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. Também pela Liga Europa, na quinta-feira, o Arsenal vai receber o Vorskla e, no domingo, vai encarar o Everton, também em casa, pela sexta rodada do torneio nacional.

Já o Manchester City vai receber o Lyon, na quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Já no sábado, pelo Campeonato Inglês, o adversário vai ser o Cardiff, fora de casa.