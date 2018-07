Chelsea melhorou desde a minha saída, diz o zagueiro David Luiz

Na expectativa de enfrentar seu ex-time Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões na semana que vem, o zagueiro David Luiz, do PSG, disse que o clube inglês melhorou como equipe desde sua saída há oito meses.

O brasileiro, que foi vendido ao PSG por um valor estimado pela mídia em 50 milhões de libras, acredita que a contratação de Cesc Fàbregas tornou o líder do Campeonato Inglês um time mais sólido. "O Chelsea está melhor nesta temporada", disse o jogador ao jornal Evening Standard.

"Acima de tudo, eles estão mais equilibrados após a chegada de Fàbregas. Talvez ele seja o jogador que estava faltando. Ele equilibra o meio-campo, faz o time jogar bem e sabe segurar a bola", acrescentou.

"Com a chegada de Diego Costa, um guerreiro no ataque que sempre quer marcar e desafia os zagueiros, e a continuidade fornecida por Mourinho no comando, é lógico que o Chelsea está mais forte nesta temporada."

David Luiz, que jogou mais como volante do que na zaga em sua última temporada no Chelsea, estava na equipe inglesa na conquista do título europeu de 2012.

O time londrino possui mais experiência na Liga dos Campeões que o PSG, e o jogador brasileiro reconheceu que seu ex-time é o favorito para avançar para as quartas de final.

"O Chelsea é um time experiente que já ganhou a Liga dos Campeões", disse David Luiz.

"Eles estão acostumados com isso e eliminaram o PSG no ano passado, mas nós não devemos ficar pensando muito nisso", afirmou.

"Temos que elevar o nosso nível de jogo e atuar com nossa força. Teremos que fazer o que fazemos de melhor, ir para frente, jogar para vencer. Tenho confiança na minha equipe."