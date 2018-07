Chelsea não marca pela primeira vez e só empata no Inglês

Nem Diego Costa, nem Willian, muito menos Hazard. Nenhuma das principais peças ofensivas do Chelsea conseguiu furar o bloqueio do Sunderland neste sábado e a equipe passou em branco pela primeira vez na temporada. Menos pior que a defesa tenha funcionado bem e, ao menos, garantido o empate por 0 a 0 na casa do adversário, que mantém o time de José Mourinho com certa folga na ponta do Campeonato Inglês.

O resultado levou o time londrino a 33 pontos, sete na frente do segundo colocado Southampton, que ainda atua na rodada. Na quarta-feira, fará clássico da capital inglesa com o Tottenham. Já o Sunderland é o 13.º colocado, com 14 pontos, e duela com o Manchester City também na quarta.

Dono de um dos mais temidos ataques na Europa, o Chelsea havia marcado 46 gols em 18 partidas até este sábado. Somente na 19.ª, a equipe passou em branco pela primeira vez na temporada e não balançou a rede do Sunderland. Pelo menos, pôde celebrar a manutenção da invencibilidade em 2014/2015.

Neste sábado, o Chelsea até começou melhor e chegou a exercer pressão no primeiro tempo. Na melhor oportunidade, Willian arriscou de longe e acertou a trave. Mas no segundo tempo, foi o Sunderland quem cresceu e exerceu pressão nos últimos minutos. Adam Johnson chegou a perder grande chance, livre, na marca do pênalti, e o jogo ficou mesmo no 0 a 0.