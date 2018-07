Chelsea oficializa empréstimo do brasileiro Kenedy, ex-Fluminense, ao Watford

O Chelsea anunciou nesta terça-feira o empréstimo do atacante brasileiro Kenedy ao Watford por uma temporada. Revelado pelo Fluminense, o jogador de 20 anos foi contratado pela equipe inglesa em agosto do ano passado.

Kenedy não chegou a ter muitas oportunidades e fez apenas 20 jogos pelo Chelsea, com dois gols marcados. Um deles, ao menos, ganhou destaque. No duelo contra o Norwich, ele balançou as redes com apenas 39 segundos de partida e marcou o gol mais rápido da temporada do Campeonato Inglês.

O jogador subiu para o profissional do Fluminense em 2013 e permaneceu por dois anos no time carioca. Também participou das categorias de base da seleção brasileira e só não disputou o último Mundial Sub-20 por causa de um apendicite.

O Watford não começou bem a atual temporada do Campeonato Inglês. Estreou com um empate por 1 a 1 com o Southampton, fora de casa, na sequência perdeu justamente para o Chelsea, em casa, por 2 a 1, e na rodada foi derrotado novamente nos seus domínios, por 3 a 1, para o Arsenal. No clube, Kenedy terá a companhia do lateral-esquerdo colombiano Zúñiga, aquele que deu uma joelhada em Neymar e o tirou das partidas finais da Copa do Mundo de 2014.