Chelsea passa pelo Liverpool e vai à final da Copa da Liga Inglesa

Apenas oitavo colocado do Campeonato Inglês e com um ataque decepcionante, o Liverpool mostrou que pode jogar de igual para igual contra os melhores do país. Em grande partida na noite desta terça-feira, o time do técnico Brendan Rodgers ficou no empate em 0 a 0 com o Chelsea no tempo normal, mas perdeu de 1 a 0 na prorrogação. Os londrinos, que jogavam em casa, avançaram para a final da Copa da Liga Inglesa. A partida ida havia terminado em 1 a 1.

Com sete brasileiros em campo (Filipe Luis, Willian, Oscar, Diego Costa, Lucas Leiva e Philippe Coutinho foram titulares e Ramires entrou no segundo tempo), a partida foi repleta de oportunidades para os dois lados.

Companheiros na seleção belga, Courtois e Mignolet fecharam os gols e não permitiram que o placar fosse movimentado durante os 90 minutos regulamentares. E não foi por falta de tentativas de Hazard, Oscar, Diego Costa, Sterling e Can. Para deixar o clássico ainda mais emocionante, a catimba correu solta, com quatro amarelos para cada lado.

No comecinho da prorrogação saiu o único gol da partida: Willian cobrou falta e Ivanovic marcou, aos 3 minutos. O Liverpool ainda tentou o empate a todo custo, mas manteve a escrita: não ganha do Chelsea desde 2012.

O adversário do Chelsea na final sai do confronto entre Tottenham e Sheffield United. Na partida de ida, em Londres, o time da Paulinho ganhou de 1 a 0. A volta é nesta quarta, na casa do Sheffield, da terceira divisão.