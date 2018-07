Chelsea pegará Rubin Kazan nas quartas da Liga Europa

O time russo, porém, terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa, depois de atuar na partida de ida no Stamford Bridge, em Londres. Eliminada na fase de grupos desta Liga dos Campeões, a equipe inglesa teve de se contentar com a consequente disputa da Liga Europa, na qual eliminou o Steaua Bucareste, nas oitavas de final, na última quinta-feira, com uma vitória por 3 a 1.

E, se o Chelsea terá de definir a sua vaga na semifinal fora de casa, o mesmo ocorrerá com o Tottenham. O time enfrentará o Basel, na Inglaterra, antes de ir até a Suíça para disputar o confronto de volta.

Já o Newcastle, outro clube inglês nas quartas de final, poderá decidir em seus domínios o mata-mata que travará com o Benfica. O sorteio desta sexta definiu que o time português fará o confronto de ida em Lisboa, para depois decidir o seu destino na competição na Inglaterra.

A outra partida destas quartas de final irá envolver Fenerbahçe e Lazio, com o time turco abrigando o confronto de ida e o italiano tendo a vantagem de lutar por uma vaga na semifinal em Roma, na capital italiana.

Curiosamente, Lazio e Fenerbahçe foram condenados recentemente a disputar os confrontos de volta das oitavas de final da Liga Europa com portões fechados como mandantes, em razão de atitudes inadequadas de seus torcedores. O time romano, por sinal, terá de voltar a atuar sem o apoio de sua torcida diante do Fenerbahçe, pois foi punido pela Uefa com duas partidas nestas condições como mandante.

Os duelos de ida das quartas de final da Liga da Europa estão marcados para 4 de abril, enquanto os de volta ocorrerão uma semana depois. Já as partidas das semifinais estão agendadas para 25 de abril e 2 de maio. A final, em jogo único, será em 15 de maio, na Amsterdã Arena, casa do Ajax, na Holanda.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga Europa:

Jogos de ida (4 de abril)

Chelsea x Rubin Kazan

Tottenham x Basel

Fenerbahçe x Lazio

Benfica x Newcastle

Jogos de volta (11 de abril)

Rubin Kazan x Chelsea

Basel x Tottenham

Lazio x Fenerbahçe

Newcastle x Benfica