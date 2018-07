Chelsea perde de 3 a 0 do Sunderland no Inglês

O Chelsea foi atropelado neste domingo pelo Sunderland. Mesmo jogando em casa, o líder do Campeonato Inglês teve atuação irreconhecível e perdeu por 3 a 0, em partida válida pela 13.ª rodada da competição.

Com o decepcionante resultado, o Chelsea ainda manteve a liderança com 28 pontos, mas viu sua distância cair frente aos dois principais adversários: o Arsenal chegou aos 26, após a vitória sobre o Everton por 2 a 1, e o Manchester United está com 25. O Sunderland, por sua vez, foi aos 19 e se aproximou dos primeiros colocados.

A derrota por 3 a 0 ainda marcou o fim de um impressionante tabu do Chelsea na atual temporada do Inglês: havia vencido todas as suas partidas no Stamford Bridge sem sofrer nenhum gol.

E mesmo com a invencibilidade em casa, o Chelsea iniciou a partida em ritmo lento e pouco pressionou. O Sunderland, por sua vez, foi ganhando espaço e abriu o placar no final do primeiro tempo, com Onuoha. Logo aos sete da etapa final, Gyan ampliou e praticamente assegurou o triunfo. Welbeck ainda fez o terceiro a dois minutos do fim e fechou o placar.