Chelsea perde do Everton e deixa escapar oportunidade de virar líder no Inglês

O Chelsea entrou em campo neste sábado com a chance de assumir, mesmo que provisoriamente, a liderança isolada do Campeonato Inglês. Precisava derrotar o Everton, em Liverpool, pela 12.ª rodada, mas perdeu por 1 a 0, no estádio Goodison Park, e agora pode ver os líderes Tottenham e Liverpool abrirem vantagem se vencerem seus jogos neste domingo.

Com 22 pontos, o Chelsea permanece na terceira colocação da tabela de classificação. Tem dois a menos que Tottenham e Liverpool, que jogam pela rodada respectivamente contra Crystal Palace e Fulham, ambos como visitante. O Everton, tentando voltar aos primeiros lugares, subiu para 20 pontos, agora na sétima posição.

Leia Também Em clássico de Manchester sem brilho, United e City empatam no Campeonato Inglês

O jogo marcou o reencontro do Everton com seu torcedor. Após a liberação das autoridades de saúde inglesas para a cidade de Liverpool, foi o primeiro desta temporada no estádio Goodison Park com a presença de duas mil pessoas nas arquibancadas.

Em campo, apesar de ter posse de bola, o Chelsea não conseguia balançar as redes defendidas pelo goleiro Pickford. Do outro lado, o centroavante Calvert-Lewin, que vive grande fase, aproveitou erro da marcação do time londrino e foi derrubado pelo goleiro Mendy dentro da área. O árbitro marcou o pênalti e o meia islandês Sigurdsson fez o gol.

No segundo tempo, o Chelsea novamente teve a posse de bola, mas não conseguiu furar a boa marcação do Everton. Em rápidos contra-ataques, um deles com o brasileiro Richarlison, a equipe de Liverpool levava perigo. Calvert-Lewin chegou a sofrer outro pênalti, que foi anulado pelo VAR por posição irregular na origem do lance.