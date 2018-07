Chelsea perde do Shakhtar em jogo de gols brasileiros

DONETSK - O futebol brasileiro brilhou no confronto entre Shakhtar Donetsk e Chelsea, nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com um gol de Fernandinho e outro de Alex Teixeira pelo time ucraniano e um de Oscar para os ingleses, a vitória foi dos donos da casa, por 2 a 1, em Donetsk. Na Dinamarca, pelo mesmo Grupo E, a Juventus sofreu para empatar com o Nordsjaelland por 1 a 1.

Conhecido por ser o mais brasileiro dos times ucranianos, o Shakhtar não poupou força ofensiva contra o atual campeão europeu. Entrou em campo com Fernandinho, Willian, Alex Teixeira e Luiz Adriano e logo saiu na frente: após jogada individual de Willian, o ex-corintiano dividiu com Terry e a bola sobrou para Alex Teixeira bater rasteiro, tirando de Peter Cech.

Apesar do jogo aberto, a rede só voltou a balançar aos 7 minutos do segundo tempo, novamente para os donos da casa. Fernandinho roubou a bola de Hazard na linha do meio-campo, tocou para Willian e recebeu de volta. Na área, chutou rasteiro, sem chances para o goleiro.

Só aí é que o Chelsea, então dominado pelo Shakhtar, passou a buscar a área adversária. O gol de honra dos ingleses saiu aos 43 do segundo tempo, marcado por Oscar, que deu uma de centroavante e apareceu no meio da área para concluir. Além dele, o Chelsea teve os brasileiros Ramires e David Luiz entre os titulares. Pelo time ucraniano, Ilsinho e Douglas Costa também jogaram.

Também pelo Grupo E, a Juventus teve dificuldades para conseguir um empate contra o Nordsjaelland, da Dinamarca. O time da casa começou na frente, num belíssimo gol de falta de Beckmann. Os italianos só igualaram o placar a 10 minutos do fim, com Vucinic, completando cruzamento da direita.

O líder segue sendo o Shakhtar Donetsk, que tem sete pontos e é o único invicto. O Chelsea, com quatro, está em segundo, seguido da Juventus, que tem três. O Nordsjaelland só soma um ponto. Na próxima rodada, daqui a duas semanas, os jogos desta terça se repetem com mando invertido.