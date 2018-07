Chelsea perde do Tottenham, mas segue na liderança

O Chelsea desperdiçou uma grande chance de ficar mais perto do título do Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de casa, foi derrubado pelo Tottenham por 2 a 1 e ainda viu o rival Manchester United encostar na tabela e seguir na briga pelo taça.

Ainda na liderança isolada da tabela, o Chelsea tem 77 pontos, apenas um a mais que o Manchester, faltando três rodadas para o fim do campeonato. O time de Alex Ferguson conseguiu uma vitória apertada sobre o Manchester City também neste sábado e manteve as esperanças de chegar ao tetracampeonato.

O Tottenham, por sua vez, alcançou os 64 pontos, superou o Manchester City na tabela, e subiu para a quarta colocação, ainda longe do Arsenal, mas dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Neste sábado, o Chelsea foi dominado pelos donos da casa logo nos primeiros minutos de jogo. O Tottenham contou com o apoio da torcida para envolver o rival e abrir o placar aos 15 minutos, em cobrança de pênalti. Terry colocou a mão na bola dentro da área e Defoe converteu a penalidade.

O Chelsea chegou a balançar as redes antes do intervalo, com o francês Malouda. Mas o árbitro assinalou impedimento. Um minuto depois, Bale avançou pela esquerda, driblou o marcador e bateu rasteiro, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Cech.

Com a desvantagem no placar, o Chelsea também precisou enfrentar a desvantagem numérica a partir dos 21 minutos do segundo tempo, quando Terry foi expulso. Cada vez mais vulnerável em campo, os visitantes contaram com grande atuação de Cech, que evitou uma goleada. Do outro lado, o brasileiro Gomes também fez boas defesas e só não conseguiu evitar o gol de Lampard já nos acréscimos.

Ainda neste sábado, o Everton bateu o Blackburn por 3 a 2, fora de casa, e se manteve na oitava colocação, ainda fora da zona de classificação para a Liga Europa. O Bolton superou o Stoke por 2 a 1, longe de sua torcida, mesmo placar aplicado pelo Sunderland sobre o Burnely. Birmingham x Hull e Fulham x Wolverhampton terminaram sem gols.