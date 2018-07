Chelsea perde e Manchester United ganha pelo Inglês

Estacionado nos 28 pontos, o Chelsea deu sorte com a derrota do Arsenal para o Tottenham, mas permitiu a chegada do Manchester United, que ganhou do Wigan Athletic por 2 a 0, no estádio Old Trafford - gols de Evra e Hernández. O time de Manchester tem a mesma pontuação, mas o rival de Londres ainda é o líder por ter mais saldo de gols (19 a 13). O Arsenal está com 26 pontos.

Quem se deu bem na rodada foi o Bolton. Em sua casa, o Reebok Stadium, o time goleou o Newcastle por 5 a 1 e assumiu a quarta colocação, com 22 pontos - mesma pontuação de Tottenham e Manchester City, que joga neste domingo contra o Fulham, em Londres.

Em outros dois jogos deste sábado, o Stoke City surpreendeu ao derrotar o West Bromwich por 3 a 0, fora de casa, e o Blackpool ganhou como mandante do Wolverhampton por 2 a 1, em partida que teve o príncipe William nas tribunas.